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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:07Заразились
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В Европе зафиксировали рост COVID-заболеваемости после 6 недель спада

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Уровень инфицирования коронавирусом COVID-19 в Европе возрос после шести недель падения темпов распространения заболевания, заявил в четверг глава европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"На прошлой неделе новые случаи COVID-19 в Европе возросли на 9%, затронув чуть более миллиона человек", - заявил Клюге в ходе пресс-конференции.

"Это конец многообещающего шестинедельного снижения новых случаев заражения", - подчеркнул он. По словам Клюге, рост случаев инфицирования наблюдается на половине территорий европейского региона.

В прошлом месяце в ВОЗ призвали жителей европейских стран не поддаваться беспечности в связи с началом кампаний по вакцинации против COVID-19.

"На данный момент подавляющее большинство европейских стран остаются уязвимыми", - сказал тогда Клюге.

По его словам, на данный момент образовалась "тонкая грань между надеждой на вакцину и ложным чувством безопасности".

Хроника коронавируса. Март.

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Хроника 09 января 2020 года – 04 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Ханс Клюге ВОЗ Европа Коронавирус

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