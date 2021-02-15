Президент Киргизии перед визитом в РФ ушел на самоизоляцию

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров готовится к предстоящему визиту в РФ на самоизоляции по COVID-19, сообщила в понедельник "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Галина Байтерек.

"Все члены киргизской делегации, которые планируют посетить Москву в рамках зарубежного визита президента страны Садыра Жапарова, находятся на самоизоляции. Президент находится на полной изоляции в госрезиденции в Бишкеке", - сказала Байтерек.

По ее словам, все рекомендации врачей выполняются, все члены делегации сдают тесты на коронавирус.

"Необходимость соблюдения эпидемиологических норм безопасности перед визитом в Москву является обоюдным решением. Россияне очень серьезно к этому относятся", - сказала Байтерек.

Она не сообщила точную дату визита Жапарова в РФ. По ее словам, визит состоится на следующей неделе.

Ранее в понедельник источник в аппарате главы государства сообщил агентству, что визит Жапарова в Россию может состояться 22-25 февраля.

Жапаров пришел к власти в Киргизии осенью минувшего года. После парламентских выборов 4 октября 2020 года в Бишкеке начались митинги недовольных итогами голосования, которые переросли в беспорядки. Они привели к отмене итогов голосования и смене власти в стране. 15 октября Сооронбай Жээнбеков подал в отставку с поста президента.

На досрочных президентских выборах 10 января Жапаров победил с более 79% голосов.