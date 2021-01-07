Лукашенко пожелал, чтобы 2020 год не повторился

Попытка задержания участниц акции в поддержку Марии Колесниковой в Минске 9 октября Фото: EPA/STRINGER/ТАСС

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Белорусам нужен был 2020 год, чтобы "взяться за ум и подумать о будущем", но хорошо, чтобы этот год больше не повторялся, заявил президент Александр Лукашенко в Крестовоздвиженской церкви в Минске. Его цитирует "БелТА".

Оне отметил, что праздник Рождества определяет новую жизнь как минимум на год вперед и пожелал, чтобы новый год был лучше предыдущего.

"Я очень хочу, чтобы мы не повторили предыдущий год, хотя я не клеймил его позором. Нам нужен был этот год, чтобы мы поняли, взявшись за ум, и подумали над будущим. Чтобы мы увидели всех, кто с нами рядом, чтобы мы четко определились, кто есть кто. Нам нужен был этот год, но он нужен был нам в прошлом. Я не хочу, чтобы он повторился в этом и будущем году", - заявил президент.

"Мы должны понимать, что только вместе можем спасти этот клочок земли, и наши дети смогут после нас жить своим умом на своей земле. В новогоднем послании я уже сказал об этом, что мы можем потерять то, что есть. И самое страшное - мы можем это потерять безвозвратно, - продолжил он. - Мы снова вернемся к тому, как жили предыдущие поколения. После 1917-го, после Октябрьской революции, до нее. Ну не хотим мы, я это точно знаю, чтобы наши дети ходили в лаптях и опять под плеткой. Ну не нужно нашим детям это!".

Лукашенко также напомнил, что Крестовоздвиженская церковь, которую он посетил, это прежде всего памятник всем тем советским людям и воинам, которые погибли в этом месте в годы Великой Отечественной войны. Он потребовал, чтобы сограждане не героизировали нацизм даже в мелочах.

Храм Воздвижения Креста Господня построен в 2020 году на улице Тимирязева, он находится рядом с мемориальным комплексом "Масюковщинский лагерь смерти". Комплекс является местом для поминания более 80 тыс. захороненных военнопленных и мирных советских граждан, замученных в немецком концлагере.

Бело-красно-белый флаг был официальным флагом Белорусской Народной Республики в 1918—1919 годах, а в 1991—1995 годах являлся государственным флагом Республики Беларусь. Флаг поменяли на нынешний – красно-зеленый с орнаментом – на референдуме 1995 года, который инициировал Лукашенко. Бело-красно-белый флаг использовался белорусскими коллаборационистами во время оккупации Белоруссии войсками вермахта в годы Второй мировой войны.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов и против применения насилия к протестующим.