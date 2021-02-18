Число случаев заражения COVID-19 в мире приблизилось к 110 млн

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире с начала пандемии на утро четверга составило 109 901 090, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 430 096, выздоровели более 82 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 27 млн 825 043 инфицированных COVID-19, зафиксировано 490 447 летальных исходов, излечились более 18 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 10 950 201, число скончавшихся - 156 014, поправились около 11 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Там за время пандемии зарегистрировано 9 978 747 заболевших, из них умерли 242 090 человек, вылечились более 8,9 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 313,2. В США на 1 млн жителей скончались 1 513 человек, в Индии - 112, в Бразилии - 1 134.