Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:10Заразились
на 17.02В России 4 112 151+12 828В мире 109 507 408+350 583

Число случаев заражения COVID-19 в мире приблизилось к 110 млн

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире с начала пандемии на утро четверга составило 109 901 090, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 430 096, выздоровели более 82 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 27 млн 825 043 инфицированных COVID-19, зафиксировано 490 447 летальных исходов, излечились более 18 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 10 950 201, число скончавшихся - 156 014, поправились около 11 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Там за время пандемии зарегистрировано 9 978 747 заболевших, из них умерли 242 090 человек, вылечились более 8,9 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 313,2. В США на 1 млн жителей скончались 1 513 человек, в Индии - 112, в Бразилии - 1 134.

Хроника коронавируса. Февраль.

17
В Колумбии спроектировали портативные надувные куполы для пациентов с коронавирусом для решения проблемы нехватки больничных палат16 февраля. В Иране выявлено 17 пациентов, инфицированных новой мутацией коронавируса.15 февраля. Турция проводит вакцинацию населения от COVID-19 препаратом китайской компании Sinovac.12 февраля. В Калькутте правительство дало разрешение на открытие всех государственных и частных школ с 9 по 12 классы после того, как они были закрыты более 11 месяцев из-за COVID-19.11 февраля. Медицинский сотрудник проводит урок тай-чи для пациентов с коронавирусом в рамках курса реабилитации во временном госпитале в Крылатском ледовом дворце в Москве.10 февраля. В Иерусалиме прошла акция протеста ультраортодоксов против коронавирусных правил.9 февраля. Число инфицированных COVID-19 в Индонезии с начала пандемии превысило миллион.8 февраля. Традиционный Венецианский карнавал стартовал в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.5 февраля. Пластиковую перегородку для объятий пациентов с родственниками установили в доме престарелых в Луисвилле, штат Колорадо, США.4 февраля. В индонезийской Джакарте началась массовая вакцинация медицинского персонала от коронавируса COVID-19.3 февраля. Премьер-министр Японии Йосихидэ Суга в связи с ситуацией вокруг коронавируса COVID-19 объявил о продлении до 7 марта режима чрезвычайного положения для Токио и девяти префектур.2 февраля. В некоторых районах Западной Австралии был введен режим самоизоляции, после того, как был выявлен один случай заражения COVID-19 в городе Перт. 2 февраля. Владелец ресторана в Брюсселе посадил манекены за столики у витрины, протестуя против ограничительных мер, принятых бельгийским правительством. Рестораны в Бельгии были вынуждены закрыть свои двери с конца октября 2020 года.2 февраля. После снежного шторма жители Нью-Йорка слепили снеговиков в масках.1 февраля. В школах Бангкока возобновилось очное обучение. 1 февраля. В столице Греции приняли решение об усилении ограничительных мер на фоне роста числа заболевших. На фото: закрытый ресторан в районе Монастираки, Афины.1 февраля. Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала вакцинацию от COVID-19 всему взрослому населению до конца лета. На фото: центр тестирования на коронавирус в Дрездене.
В Колумбии спроектировали портативные надувные куполы для пациентов с коронавирусом для решения проблемы нехватки больничных палат
Хроника 09 января 2020 года – 18 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 18 февраля

Власти Техаса предупредили граждан, что электричество будет к выходным

Тысячи нацгвардейцев будут охранять Вашингтон, чтобы предотвратить беспорядки

Тысячи нацгвардейцев будут охранять Вашингтон, чтобы предотвратить беспорядки

Шеф Пентагона назвал политику России одной из основных угроз странам НАТО

Минздрав Украины назвал препарат, с которым начнется вакцинация против COVID-19

Выявлен возможный гибрид "британского" и "калифорнийского" коронавирусов

Что произошло за день: среда, 17 февраля

Из-за снега и морозов на юге США погиб 21 человек

ООН направит запрос в ОАЭ по поводу судьбы пытавшейся бежать принцессы

ООН направит запрос в ОАЭ по поводу судьбы пытавшейся бежать принцессы

Адвокат сообщил, что ЕСПЧ потребовал от России освободить Навального

Адвокат сообщил, что ЕСПЧ потребовал от России освободить Навального
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');