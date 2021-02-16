Суд в Гааге потребовал немедленно отменить комендантский час

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Cудья в Гааге постановил, что в Нидерландах немедленно должен быть отменен комендантский час, который ввели из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщают DutchNews.

По оценке суда, для введения столь резкой меры не было оснований - экстренной ситуации, которая позволила бы объявить комендантский час без консультаций с парламентом. При этом суд отметил, что введенное ограничение серьезно ограничивает свободу передвижения и право людей на частную жизнь, поэтому вводить его следовало с большой осторожностью.

Комендантский час в Нидерландах ввели с середине января и в последний раз продлили до 3 марта. Он действует с 21 часа до 4:30. Это решение вызвало акции протеста.

Его введение в суде оспорила организация Viruswaarheid ("Правда о вирусе", ковид-диссиденты).

Суд Гааги отметил, что для введения комендантского часа был использован закон о чрезвычайных полномочиях гражданской власти, по которому палаты парламента не обязаны участвовать в обсуждении этого решения и по которому оно принимается в особо срочном порядке, передает Общественное телевидение Нидерландов. Однако то обстоятельство, что необходимость комендантского часа обсуждалась не раз до его введения, означает, что экстренной ситуации не было и особой спешки это решение не требовало, следовательно, "особые требования", необходимые для введения в действие закона, не были соблюдены.

В Минюсте Нидерландов заявили, что тщательно изучат решение суда, прежде чем решить, оспаривать ли его.