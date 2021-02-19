Uber проиграл тяжбу с британскими водителями

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Американский сервис по заказу такси и достваке еды Uber Technologies проиграл в Великобритании судебный спор о правах водителей, пишет The Wall Street Journal.

Верховный суд Великобритании оставил без изменения решение суда низшей инстанции по иску к компании от 25 бывших водителей. Суд постановил, что водители Uber должны считаться сотрудниками компании и, соответственно, иметь право на оплачиваемый отпуск, выплаты за переработку и другие льготы, прописанные в трудовом законодательстве.

Uber пытался оспорить судебное решение, указывая, что водители являются самозанятыми.

Решение Верховного суда касается только 25 истцов, но эксперты отмечают, что оно может создать прецедент для других цифровых платформ и работающих с ними людей, пишет WSJ. В Uber уже заявили, что решение Верховного суда не подразумевает автоматического изменения статуса всех ее водителей в Великобритании. В компании добавили, что уже после подачи иска онаа ввела некоторые социальные льготы, в том числе страховки для водителей.

"Мы готовы делать больше и теперь будем спрашивать совета у всех британских водителей, чтобы понять, какие изменения они хотели бы видеть", - заявил Джеймс Хейвуд, отвечающий за операции Uber в Северной и Восточной Европе.

Акции Uber теряют в цене 1,1% в ходе предварительных торгов в пятницу. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 45%.