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Johnson & Johnson подала в ВОЗ заявку на экстренное применение COVID-вакцины

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Американская компания Johnson & Johnson в пятницу объявила, что подала заявку во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) на экстренное использование разработанной компанией вакцины от коронавируса, сообщают западные СМИ.

В компании указали, что подача заявки является необходимым предварительным условием для поставки вакцины в рамках программы COVAX, целью которой является обеспечение всех стран на справедливой основе вакцинами от коронавируса.

ЭкономикаОднодозовая вакцина Johnson & Johnson от COVID-19 эффективна на 66%Читать подробнее

В отличие от Pfizer и Moderna, вакцина от Johnson & Johnson дает устойчивый иммунитет от коронавируса после одной дозы, а не двух. Кроме того, вакцину компании Johnson & Johnson легко транспортировать. Она остается пригодной к применению на протяжении двух лет при хранении в условиях минус 20 градусов по Цельсию и как минимум три месяца при температуре 2-8 градусов по Цельсию.

Согласно промежуточным результатам третьей фазы испытаний вакцины в США и в семи других странах, однодозовая вакцина показала эффективность в 66% в "предотвращении умеренного и тяжелого заболевания COVID-19". В предотвращении "более тяжелых симптомов" вакцина эффективна на 85%.

При этом показатель эффективности вакцины в каждой стране был разным. Лучше всего препарат сработал в США - там он показал 72% эффективности в предотвращении умеренного и тяжелого заболевания, а в Южной Африке этот показатель составил всего 57%. Предполагается, что причиной тому является обнаруженный в стране более заразный штамм вируса.

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США коронавирус ВОЗ Johnson & Johnson

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