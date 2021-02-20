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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:21Заразились
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У трети легко переболевших COVID спустя месяцы сохранились симптомы

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Около 30% людей, которые перенесли коронавирус COVID-19 в легкой форме, спустя несколько месяцев после завершения лечения по-прежнему страдают от ряда симптомов, сообщается в публикации Университета Вашингтона по итогам исследования.

Наблюдение за пациентами проводилось на территории США. Среди тех, у кого сохраняются симптомы, 14% пожаловались на утомляемость, еще столько же рассказали, что после выздоровления все равно не чувствуют запахи или вкус еды. Некоторые опрошенные (2%) сообщили о периодическом помутнении сознания.

В ходе исследования специалисты изучили данные 177 человек, у которых ранее был лабораторно подтвержден коронавирус. Это люди, которые испытывали незначительные симптомы во время болезни и не были госпитализированы.

Согласно данным портала Worldometers, в мире с начала пандемии выявили свыше 111 млн случаев коронавируса, около 2,4 млн пациентов умерли.

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