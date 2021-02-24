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На Украине стартует вакцинация от коронавируса

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Процесс вакцинации от COVID-19 на Украине начинается 24 февраля, сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов.

"Сегодня начинается процесс вакцинации против COVID-19. Первые вакцины сегодня в 7:00 отправились в регионы. Мною поставлена задача - провести первый этап вакцинации в сжатые сроки", - сказал Степанов на брифинге в Киеве в среду.

По словам министра, Украина обеспечена вакцинами для первого и второго этапов прививочной кампании.

"Ожидаем поставки вакцин от компании Pfizer в рамках инициативы COVAX - более 100 тыс. доз, компании Sinovac - около 2 млн доз, компании AstraZeneca - 1,5 млн от Serum Institut и еще около 4 млн доз в рамках COVAX, компании Novavax - (соглашение на - ИФ) 10 млн доз уже подписано и еще на 5 млн планируем в ближайшем времени заключить контракт", - добавил Степанов.

Он подчеркнул, что этого объема вакцин более чем достаточно для проведения полноценной программы вакцинации в текущем году. "Кроме того, мы собираемся еще контрактовать, и уже имеем соответствующие договоренности", - сказал Степанов.

Министр подчеркнул, что в рамках визита в Индию посетил предприятие Bharat Biotech, разработавшее вакцину от COVID-19. "Вакцина прошла три этапа клинических исследований, в последнем приняло участие более 25 тыс. добровольцев. На протяжении 10 дней ожидаются финальные результаты третьей стадии исследований. Предварительно выводы ученых оптимистические - вакцина действенная и безопасная", - сказал он.

"В ходе переговоров с компанией мы достигли согласия на обоюдную готовность производителя и Украины участвовать в клинисследованиях новой разработки - вакцины в форме назального спрея или капель. Они начинают первую стадию испытаний, а вторую или третью можно частично провести в Украине. Клинисследования планируется завершить до сентября-октября. Проведение таких исследований в Украине даст нам приоритетный доступ к вакцине в случае ее эффективности", - добавил Степанов.

На Украине завершили экспертизу двух вакцин от коронавируса

Между тем Государственный экспертный центр (ГЭЦ) Минздрава Украины сообщает, что 22 февраля завершил экспертизу двух вакцин от COVID-19 - AstraZeneca и Pfizer - на предмет их экстренного использования.

Как сообщается на сайте ГЭЦ со ссылкой на директора центра Михаила Бабенко, речь идет о вакцине AstraZeneca (Covishield), производства Серум Инститьют (Serum Institute, Индия) и Pfizer (Comirnaty), произведенной в Бельгии.

Бабенко отметил, что специалисты центра предоставили экспертные заключения в течение пяти рабочих дней. Заявки на регистрацию вакцин по новой процедуре под обязательства для экстренного применения поступили в ГЭЦ 15 и 16 февраля.

Как сообщалось, в ГЭЦ также находится заявка на регистрацию вакцины Coronavac от COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения производства "Синовак Лайф Саенсиз" (Китай).

На Украине действует закон, упрощающий процедуру регистрации вакцин от COVID-19 и сокращающий ее до пяти рабочих дней.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Хроника 09 января 2020 года – 24 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Максим Степанов Украина Коронавирус

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