Салливан останется послом США в России

Посол США в Москве Джон Салливан Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Посол США в Москве Джон Салливан сохранит свой пост на неопределенный срок в течение этого года, соответствующее предложение он получил от администрации американского президента Джо Байдена.

"Ранее на этой неделе президент Байден попросил меня остаться послом США в РФ на неопределенный срок в течение этого года", - сказал Салливан "Интерфаксу".

Он подчеркнул: "Наши отношения с Россией и наша дружба с русским народом имеют большое значение, и для меня большая честь служить своей стране здесь".

"Я с нетерпением жду момента, когда смогу путешествовать по России, чтобы познакомиться с еще большим количеством людей и узнать еще больше об этой великой стране", - добавил посол.

Салливан был приведен к присяге в качестве посла США в Москве в декабре 2019 года, в январе 2020 года он прибыл в РФ.