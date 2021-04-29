У экс-адвоката Трампа прошел обыск в рамках связанного с Украиной расследования

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов США провели обыск в доме и офисе бывшего адвоката Дональда Трампа - Рудольфа Джулиани, сообщает CNN со ссылкой на его адвоката.

Следователи изъяли у Джулиани электронные носители информации.

Обыск прошел в рамках расследования контактов Джулиани с Украиной. Следователи подозревают, что он во время пребывания Трампа у власти мог тайно лоббировать в Белом доме интересы украинских бизнесменов и политиков.

Сам Джулиани, который в прошлом был мэром Нью-Йорка, неоднократно отвергал подобные обвинения.