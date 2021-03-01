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Оппозиция ворвалась в администрацию центрального района Еревана

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Оппозиционно настроенные демонстранты ворвались в здание районной администрации центра города Еревана.

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Как сообщает корреспондент "Интерфакса", демонстранты скандируют лозунги против премьера страны Никола Пашиняна. "Это наш город, наши здания. Мы осуждаем действия властей, которые с привлечением административного ресурса собирают людей на провластный митинг. А так поступаем мы. Мы так информируем о нашем митинге", - заявил один из координаторов акции Айк Мамиджанян.

Полиция не препятствует действиям демонстрантов. Активисты уже покинули здание, продолжив шествие по Еревану.

Ранее в понедельник несколько десятков демонстрантов ворвались в одно из зданий правительственного комплекса Армении в Ереване, требуя отставки Пашиняна. После этого они также беспрепятственно ушли из здания.

Охрана комплекса правительственных зданий была усилена дополнительными нарядами полиции.

Армения Ереван

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