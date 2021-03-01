Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:48Заразились
на 01.03В России 4 257 650+11 571В мире 114 067 979+283 244

В Ереване начался митинг за отставку премьера Пашиняна

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В центре Еревана на проспекте Баграмяна начался митинг оппозиции с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна и возглавляемого им правительства.

Как сообщает в понедельник корреспондент "Интерфакса", на проспекте сооружена сцена. Проспект Баграмяна, где расположены здания парламента и президентской резиденции, перекрыт с 25 февраля, там установлены палатки, в которых ночуют демонстранты.

Обстановка в Армении резко обострилась в четверг после того, как Главный штаб Вооруженных сил страны выпустил заявление с требованием отставки Пашиняна и правительства.

Это заявление последовало после того, как 24 февраля президент Армении Саркисян подписал указ об освобождении Тирана Хачатряна с должности первого заместителя начальника главного штаба ВС Армении. Как сообщила пресс-служба президента, указ об освобождении подписан по предложению Пашиняна. Ранее Хачатрян поставил под сомнение заявления Пашиняна о том, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе "ракеты "Искандер" не взорвались или взорвались лишь на 10%".

Пашинян 25 февраля в ответ на требование его отставки со стороны Вооруженных сил Армении заявил о попытке военного переворота в стране и подал президенту ходатайство об увольнении начальника Главного штаба Гаспаряна.

Армения Ереван Никол Пашинян

Новости по теме

Новости

Пашинян анонсировал референдум об изменении формы правления в Армении

ЕСПЧ принял к рассмотрению просьбу РФ пересмотреть решение по Навальному

ЕСПЧ принял к рассмотрению просьбу РФ пересмотреть решение по Навальному

Сардиния стала первым регионом в Италии с низким уровнем COVID-опасности

Саркози приговорили к реальному тюремному сроку по делу о коррупции

Саркози приговорили к реальному тюремному сроку по делу о коррупции

В Порт-Судан после захода российского фрегата направился эсминец ВМС США

В Порт-Судан после захода российского фрегата направился эсминец ВМС США
Пандемия коронавируса

ЕК в марте представит законопроект об электронных COVID-паспортах

Оппозиция ворвалась в администрацию центрального района Еревана

Пашинян счел, что его неверно информировали по поводу "Искандеров"

Постпреды стран ЕС одобрили начало санкционной процедуры из-за Навального

Требующие отставки Пашиняна ворвались в здание правительства

Требующие отставки Пашиняна ворвались в здание правительства
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');