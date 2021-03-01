Гутерриш разочаровался $1,7 млрд пожертвований для Йемена

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш в понедельник выразил разочарование итогами донорской конференции по Йемену, в ходе которой доноры договорились пожертвовать на гуманитарные нужды для жителей этой страны порядка $1,7 миллиарда.

"Результат сегодняшнего донорского мероприятия по Йемену разочаровывает. Я благодарен тем, кто сделал щедрые обещания пожертвований и прошу остальных еще раз подумать, что они могут сделать для того, чтобы помочь предотвратить сильнейший голод (в Йемене - ИФ), который довелось увидеть миру за последние десятилетия", – написал он в Твиттере.

Перед конференцией Гутерриш призывал доноров пожертвовать в этом году Йемену $3,85 миллиарда.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса COVID-19 закрылись многие гуманитарные программы. ООН и партнеры организации собрали для Йемена $1,9 миллиарда, что оказалось почти в два раза меньше требуемых средств ($3,4 миллиарда) и ухудшило ситуацию в стране.

Донорскую конференцию провели в онлайн-режиме, ее организовали Швеция и Швейцария.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. За это время в стране погибли десятки тысяч людей, миллионы оказались на грани голода.