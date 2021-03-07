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Арабская коалиция нанесла авиаудары по объектам йеменских хуситов

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция объявила, что нанесла авиаудары по военным объектам хуситов в Сане и ряде других провинций, сообщает телеканал Al Arabiya.

В заявлении коалиции говорится, что эта операция "соответствует международному праву".

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Ранее сообщалось, что силы арабской коалиции в воскресенье перехватили и уничтожили десять беспилотников йеменских хуситов. По меньшей мере пять из них были выпущенных в сторону Саудовской Аравии. В сообщениях не уточняется, на какие районы королевства они были нацелены, однако говорится, что это были гражданские объекты.

Накануне коалиция заявила, что в течение 24 часов перехватила семь дронов, запущенных в направлении Хамис-Мушаита, и один в направлении Джизана на юге Саудовской Аравии.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны.

Йемен Саудовская Аравия

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