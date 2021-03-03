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SpaceX в третий раз перенесла запуск ракеты с интернет-спутниками

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink перенесен на четверг, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Это уже третий перенос запуска, планировавшегося еще в начале текущей недели.

"Планируем не ранее четверга осуществить запуск спутников Starlink в связи с невозможностью использования стартовой площадки и неблагоприятными погодными условиями для запуска и посадки (многоразовой первой ступени ракеты-носителя на плавучую платформу в Атлантике)", - говорится в сообщении компании.

Ранее старт переносился в связи с техническими проблемами ракеты-носителя и непогодой.

Запуск должен стать уже 20-м выводом на орбиту группы интернет-спутников начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1143 космических аппаратов. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 16 февраля.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX ранее сообщала, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

SpaceX Falcon 9 Starlink

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