Huawei попыталась оспорить в суде США решение Федеральной комиссии по связи

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Китайская Huawei Technologies Co пытается оспорить в американском суде решение Федеральной комиссии по связи США (FCC), которая причислила ее к компаниям, представляющим угрозу для безопасности США.

Huawei направила иск в Апелляционный суд пятого округа США, требуя проверить решение FCC, результатом которого стал запрет для американских операторов связи использовать средства федерального фонда, предназначенного для развития телекоммуникационных услуг в сельской местности, для закупки продукции Huawei.

Администрация экс-президента США Дональда Трампа заняла довольно жесткую позицию в отношении Huawei, заблокировав компании доступ к американским технологиям. Кроме того, Штаты старались убедить своих союзников, что оборудование Huawei угрожает госбезопасности.

Вашингтон утверждал, что телекоммуникационное оборудование Huawei может использоваться Пекином в шпионских целях, а также для повреждения сетей. Однако публичных доказательств этого так и не предоставил, пишет The Wall Street Journal. Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй отрицает эти обвинения.

Иск в американский суд был подан за несколько часов до выступления Жэнь Чжэньфэя в Китае, в ходе которого он выразил надежду на то, что администрация нынешнего президента США Джо Байдена будет более открыта для политики, "согласующейся с интересами американских компаний".

"Мы по-прежнему надеемся, что сможем закупать множество американских компонентов и оборудования, чтобы компании США могли расти вместе с китайской экономикой", - сказал Жэнь Чжэнфэй.

Администрация Байдена пока не обозначила, какого подхода планирует придерживаться в отношении Huawei.