В Эстонии после прививки вакциной AstraZeneca умер 31-летний спасатель

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Эстонии в среду, через две недели после вакцинации от коронавируса, скончался 31-летний работник Спасательного департамента.

"Сегодня произошел прискорбный случай, когда из Восточно-Таллиннской центральной больницы нам сообщили о смерти молодого мужчины в возрасте 31 года, который работал спасателем. После вакцинации у мужчины начала болеть голова и поднялась температура. Через 10 дней симптомы стали более серьезными, и его отвезли в больницу. Сегодня в полдень сообщили о его смерти", - заявила на пресс-конференции руководитель бюро надзора за безопасностью Лекарственного департамента Эстонии Майа Уускюла (Maja Uuskula).

Она отметила, что пока не установлено, было ли приведшее к смерти ухудшение здоровья вызвано вакциной или какой-то иной причиной. По ее словам, мужчина был вакцинирован препаратом AstraZeneca 17 февраля.

До данным Департамента здоровья, по состоянию на среду первую прививку вакцинами Pfizer/BioNtech, Moderna и AstraZeneca в Эстонии сделали 84 175 человек (6,3% населения страны). Курс вакцинации завершили 37 369 человек (2,812%).

В то же время на минувшей неделе о побочных эффектах сообщили в 71 случае, что составляет 0,95% от общего числа сделавших прививку.