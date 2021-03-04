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Армения ожидает поставки первой партии "Спутника V" в течение месяца

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Армения завершила переговоры с Россией по поставке первой партии вакцины "Спутник V" против коронавирусной инфекции, заявила министр здравоохранения республики Анаит Аванесян.

"С Россией переговоры завершены по вопросу первой партии. Договор находится на стадии заключения. Ожидаем в предстоящий месяц получить первую партию", - сказала Аванесян на заседании правительства в четверг.

Она отметила, что также продолжается работа по получению вакцины в рамках механизма COVAX.

18 февраля специализированная комиссия Минздрава Армении разрешила использование в стране вакцин "Спутник V", AstraZeneca и Pfizer.

Ранее заместитель директора Национального центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава республики Гаяне Саакян заявляла, что первая партия "Спутника V" может быть поставлена в Армению в начале марта.

"Спутник V" был зарегистрирован в Армении 1 февраля.

Хроника коронавируса. Март.

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Хроника 09 января 2020 года – 04 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Спутник V Армения Анаит Аванесян Коронавирус

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