В России подана заявка на регистрацию вакцины от COVID-19, разработанной вместе с КНР

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - В России подана заявка на регистрацию вакцины от коронавируса Ad5-nCov, разработанной китайской компанией CanSinoBiologics и российской Petrovax, препарат проходит третью фазу клинических испытаний, сказал "Интерфаксу" посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. Он добавил, что испытания уже показали "весьма положительные данные".

Дипломат назвал вакцины являются важной мерой профилактики и контроля над пандемией COVID-19, а также серьезным аспектом международного сотрудничества.

По его словам, с момента появления нового коронавируса "Китай и Россия поддерживали друг друга в двусторонних и многосторонних форматах, развернули обширное сотрудничество в таких сферах, как профилактика и контроль эпидемии, диагностика и лечение, тестирования, исследования и разработка вакцины и лекарственных препаратов". При участии и поддержке правительств и соответствующих ведомств двух государств, уже начата работа по нескольким десяткам проектов, сказал посол.

В Пекине уже обратили внимание на российские вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", добавил Чжан Ханьхуэй. Производитель "Спутник V" и соответствующие китайские предприятия в настоящее время рассматривают вопрос о сотрудничестве по разработке лекарства против коронавируса, российский Минздрав уже одобрил заявку на регистрацию китайского препарата Azifuding и на начало третьей фазы его кинических испытаний.