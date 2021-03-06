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Байден продлил санкции против Ирана

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден продлил санкционный режим в отношении Ирана, введенный Вашингтоном в 1995 году, сообщил Белый дом.

В сообщении говорится, что действия и политика Ирана продолжают представлять угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.

К ним он отнес "распространение и разработку ракет и других асимметричных и обычных вооружений", поддержку "региональной агрессии" и террористических группировок, а также "пагубную деятельности Корпуса стражей Исламской революции".

Хотя санкции продлеваются ежегодно, наблюдатели обратили внимание, что он предпринят на фоне возможного возвращения США в ядерную сделку с Ираном - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) от 2015 года, как это обещал Байден в ходе предвыборной кампании. Вашингтон по инициативе экс-президента Дональда Трампа вышел из соглашения в 2018 году, Иран в ответ постепенно стал отходить обязательств по СВПД и стал наращивать производство обогащенного урана.

США настаивают, чтобы Иран вернулся к полному соблюдению условий сделки и готовы в этом случае смягчить санкционный режим. Иран настаивает на обратном порядке действий.

Евросоюз выступил с инициативой о проведении по этой теме неформальной встречи участников сделки с Ираном. США согласились, но Тегеран ответил отказом. Официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде пояснил, что Иран не видит условий для проведения такой встречи, поскольку в позиции Вашингтона не произошло никаких изменений.

При этом официальный представитель американского госдепартамента Нед Прайс в интервью Al Arabiya заявил накануне, что Вашингтон надеется на то, что Иран изменит свою позицию по консультациям.

"То, что мы сказали, и то предложение, которое мы положили на стол вместе с нашими европейскими партнерами, все еще остается в силе", - сказал он.

США Иран Джо Байден

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