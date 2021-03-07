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Бомбардировщики ВВС США совершили новый полет вблизи границ Ирана

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - На фоне обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress в воскресенье выполнили очередной беспосадочный полет с территории США в район Ближнего Востока к границам Ирана и обратно, сообщили в соцсетях американские и британские авианаблюдатели, отследившие их маршрут по сигналам бортовых транспондеров.

При этом отмечается, что миссия явно носила характер демонстрации силы в районе Персидского залива.

Это уже седьмой такой полет американских бомбардировщиков к границам Ирана за последние четыре месяца.

По имеющимся данным, пара B-52H из состава 5-го бомбардировочного крыла с авиабазы Майнот (штат Северная Дакота), совершившая трансатлантический перелет, фиксировались над Гибралтаром, Средиземным морем, Израилем, Иорданией, Саудовской Аравией и над Персидским заливом к югу от границ Ирана.

Многочасовой перелет бомбардировщиков через Атлантику на Ближний Восток и обратно обеспечивали американские самолеты-заправщики КС-135R и KC-10А. Во время полета над Ближним Востоком B-52H Stratofortress сопровождались истребителями F-16.

Аналогичные миссии пара B-52H выполняла 7, 17 и 27 января, а также 3 и 30 декабря и 21 ноября прошлого года. Они были официально подтверждены Центральным командованием вооруженных сил США.

Президент США Джо Байден 5 марта продлил санкционный режим против Ирана, введенный Вашингтоном еще в 1995 году. В сообщении Белого дома говорилось, что действия и политика Ирана "продолжают представлять угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов".

К ним он отнес "распространение и разработку ракет и других асимметричных и обычных вооружений", поддержку "региональной агрессии" и террористических группировок, а также "пагубную деятельность Корпуса стражей Исламской революции".

В конце февраля два истребителя F-15 ВВС США уничтожили девять объектов на сирийско-иракской границе, которые использовались рядом проиранских военизированных группировок, в частности, "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". Согласно сообщению Пентагона, удары были санкционированы "в ответ на недавние нападения на персонал США и международной коалиции в Ираке и на продолжающиеся угрозы в адрес этого персонала".

Иран США Персидский залив

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