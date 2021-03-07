Президент Армении встретился с представителем оппозиции

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Президент Армении Армен Саркисян в воскресенье встретился с представителем оппозиционного "Движения спасения родины" Ваграмом Багдасаряном.

Обсуждалось ходатайство премьер-министра Никола Пашиняна об освобождении от должности начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна. "Собеседники обсудили вопросы по развязке сложившейся в стране ситуации, снижению уровня напряженности, возникшей из-за последних событий", - сообщает пресс-служба президента.

Багдасарян является членом исполнительного органа возглавляемой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном оппозиционной Республиканской партии.

В минувшую субботу в армянской оппозиции заявили, что президент Армении запросил встречу с представителями оппозиции. Координатор "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян заявил на митинге оппозиции, что президент должен "незамедлительно обратиться в Конституционный суд, чтобы признать антиконституционной (возможность) увольнения Гаспаряна".

"Если в понедельник Пашинян вновь попытается предпринять незаконные действия, то во вторник в 17:00 мы вновь соберемся здесь. От решений в понедельник зависят наши дальнейшие действия. Призываем Оника Гаспаряна не поддаваться никаким давлениям", - отметил Сагателян.

Обстановка в Армении резко обострилась 25 февраля после того, как Главный штаб ВС выпустил заявление с требованием отставки премьер-министра Пашиняна и правительства. Это заявление последовало после того, как 24 февраля в отставку был отправлен Тиран Хачатрян - первый заместитель начальника главного штаба ВС Армении.

25 февраля Пашинян направил ходатайство президенту Армении об освобождении от должности начальника Главного штаба, однако Саркисян не подписал указ, вернув его обратно в правительство.

28 февраля администрация президента Армении повторно получила от премьера ходатайство об освобождении от должности начальника Главного штаба ВС. 2 марта Саркисян принял решение не подписывать и второе ходатайство и обратился в Конституционный суд.