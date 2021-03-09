Республиканцы реформируют систему выборов Джорджии после поражения Трампа

Итоги голосования в этом штате сыграли ключевую роль в поражении на выборах экс-президента США

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Сенат американского штата Джорджия, результаты голосования в котором определили итог президентских выборов 2020 года, одобрил проект масштабной реформы электоральной системы, передает CNN.

Одним из главных нововведений станет ужесточение правил допуска к голосованию по почте.

Ожидается, что палата представителей Джорджии одобрит законопроект в ближайшие недели. B сенат, и палата представителей Джорджии находятся под контролем республиканцев.

Джорджия - один из штатов, в которых итоги президентских выборов 2020 года вызвали споры. Довольно неожиданную победу там одержал демократ Джо Байден. Его соперник Дональд Трамп утверждал, что Байден выиграл в Джорджии и ряде других штатов лишь благодаря масштабных фальсификациям, причем республиканцы из Джорджии, на его взгляд, не помешали этим фальсификациям. Юристы Трампа заявляли, что основная часть нарушений прошла как раз с бюллетенями, полученными местным избиркомом по почте. Доказать свою правоту в суде адвокаты Трампа не смогли. Сами они подчеркивали, что сделать это в сжатые сроки крайне сложно.

Джорджия оказалась в центре внимания и на выборах в Сенат США. Ноябрьские выборы не выявили там победителя: кандидаты-республиканцы опередили демократов, но не смогли набрать более 50% голосов. По законам штата, в таких случаях проводятся повторные выборы. Они состоялись в январе 2021 года: оба места от этого штата получили кандидаты-демократы, что вновь стало довольно большой неожиданностью. На этот раз жителям штата, с учетом пандемии коронавируса, тоже разрешали активно голосовать по почте. Трамп и в этот раз заявлял, что считает выборы в Джорджии нечестными.

Именно в Джорджии решилась судьба большинства в Сенате США. Благодаря победе в этом штате обоих их кандидатов, у демократов стало 50 сенаторов, как и у республиканцев. В таких случаях решающим является голос вице-президента США. Им является демократ Камала Харрис, и потому демократы смогли вернуть себе большинство в сенате.