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Представитель оппозиции призвал заблокировать парламент Армении

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Лидер оппозиционного "Движения спасения родины" Вазген Манукян призвал демонстрантов на проспекте Баграмяна заблокировать все входы в парламент республики.

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"Заблокируйте все входы и выходы парламента. Этот орган будет работать только тогда, когда депутаты придут, чтобы принять решение, которое требует народ (речь идет о требовании оппозиции об отставке премьер-министра Никола Пашиняна - ИФ)", - сказал Манукян на митинге оппозиции во вторник в центре Еревана.

Митинг проходит на проспекте Баграмяна, часть которого перед зданием парламента заблокирована демонстрантами с 25 февраля. Там установлены палатки, в которых ночуют сторонники оппозиции.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", после призыва Манукяна несколько сотен полицейских и спецназовцев перекрыли доступ демонстрантов к входам в парламент.

Армения Вазген Манукян

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