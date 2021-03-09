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Армянская оппозиция полностью заблокировала парламент

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Несколько сотен демонстрантов заблокировали вход и въезд в парламент Армении по призыву лидера оппозиционного "Движения спасения родины" Вазгена Манукяна.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", демонстранты установили две палатки. Через вход на улице Демирчяна в парламент обычно въезжают автомобили спикера парламента, руководства законодательного органа, премьер-министра.

Находящиеся на месте несколько сотен полицейских и спецназовцев не предпринимают активных действий.

Вход в парламент перекрыт также с проспекта Баграмяна. Таким образом, входы и выходы в здание полностью перекрыты.

Проспект Баграмяна перед зданием парламента заблокирован демонстрантами с 25 февраля. Там установлены палатки, в которых ночуют сторонники оппозиции.

Ранее на митинге оппозиции Вазген Манукян заявил, что "парламент будет работать только тогда, когда депутаты придут, чтобы принять решение, которое требует народ (речь о требовании оппозиции об отставке премьер-министра Никола Пашиняна - ИФ)".

Во вторник вице-спикер парламента республики Ален Симонян заявил, что 9 марта решение об отставке главы Генштаба Армении вступило в силу.

Армения Ереван

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