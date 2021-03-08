В Италии вакцину AstraZeneca рекомендовали людям старше 65 лет

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Италии в понедельник одобрило применение вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca для лиц старше 65 лет, сообщает итальянская газета La Repubblica .

Соответствующее распоряжение подписал руководитель отдела Минздрава по предотвращению инфекционных заболеваний Джанни Рецца.

В документе отмечается, что "вакцину можно использовать людям старше 65 лет, кроме крайне уязвимых - людей с пониженным иммунитетом или имеющих противопоказания, которые ставят их в группу повышенного риска".

Между тем, ряд европейских стран пока отказываются рекомендовать вакцину производства AstraZeneca людям старше 65 лет из-за недостаточных данных, в частности, Бельгия.