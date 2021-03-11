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Власти Великобритании отвергли опасения по поводу вакцины AstraZeneca

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Власти Великобритании считают, что опасения Дании относительно безопасности вакцины против коронавируса COVID-19 AstraZeneca не имеют достаточных оснований.

"Мы дали ясно понять, что эта вакцина безопасна и эффективна. Если людей призывают прививаться, они должны делать это c чувством уверенности", - приводит BBC News слова пресс-секретаря Бориса Джонсона, премьер-министра страны.

Ранее службы здравоохранения Дании приняли решение временно остановить применение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca после того, как у нескольких пациентов, получивших вакцину, образовались тромбы. Следом использование препарата приостановили Норвегия, Исландия и Италия.

Между тем австрийские власти еще 7 марта сообщили, что приостанавливают использование вакцины AstraZeneca на время расследования случаев смерти одного человека и заболевания второго.

Великобритания AstraZeneca коронавирус

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