Встреча Пашиняна с оппозицией 13 марта не состоится

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Проведение встречи премьер-министра Армении, руководителей оппозиционного "Движения спасения родины" и глав парламентских фракций 13 марта по поиску путей развязки внутриполитического кризиса оказалось нереализуемым, заявили в администрации президента страны.

"Учитывая, что из приглашенных на встречу откликнулись только фракции "Мой шаг" (правящая фракция - ИФ) и "Светлая Армения" (оппозиционная фракция - ИФ), а оппозиционная фракция "Процветающая Армения" и оппозиционное "Движение спасение родины" предложили свою повестку и выдвинули условия, то формат встречи за одним столом становится нереализуемым", - говорится в заявлении администрации президента Армении.

Отмечается, что президент Армен Саркисян продолжит усилия и готов провести отдельные встречи, как с приглашенными ранее на встречу сторонами, так и представителями внепарламентских сил и не включенными в парламентские фракции депутатами.

"Эти встречи дадут возможность вновь выслушать позиции всех сторон, уточнить позиции и сформировать рабочую повестку. Единственный путь решения разногласий - переговоры и диалог, и необходимо сделать все, чтобы удержать страну от потрясений", - говорится в заявлении администрации президента Армении.

10 марта президент Армении заявил об угрозе развития необратимых последствий для страны из-за кризисной политической ситуации, пригласив к себе на встречу премьер-министра, руководителей "Движения спасения родины" и глав парламентских фракций 13 марта. Саркисян заявил, что ожидает до 18:00 11 марта получить ответ об участии во встрече.

Правящая фракция "Мой шаг" парламента Армении и оппозиционная фракция "Светлая Армения" заявили, что принимают предложение президента.

"Движение спасения родины" отказалось от участия во встрече, заявив о готовности к политическим консультациям по своей повестке - отставка премьера Никола Пашиняна, формирование временного правительства, проведение внеочередных парламентских выборов. "Встречи должны проходить в парламенте, публично и транслироваться в прямом эфире", - сказал координатор оппозиционного движения Ишхан Сагателян журналистам.

Оппозиционная фракция "Процветающая Армения" входит в "Движение спасения родины".

Премьер Пашинян не отреагировал на предложение президента.