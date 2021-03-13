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Премьер Армении приехал на встречу с президентом страны

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Премьер Армении Никол Пашинян прибыл в администрацию президента, где на встрече с главой государства Арменом Саркисяном будут обсуждаться пути выхода из внутриполитического кризиса.

Между тем, несколько сотен оппозиционеров собрались у президентской резиденции, требуя отставки Пашиняна.

Проезд кортежа премьера обеспечили многочисленные сотрудники полиции, которые выстроились в специальный коридор.

Как сообщалось, Саркисян в субботу встретится также с руководителями правящей фракции "Мой шаг" парламента Армении Лилит Макунц и оппозиционной фракции "Светлая Армения" Эдмоном Марукяном.

Накануне администрация президента Армении заявила, что проведение встречи Пашиняна, руководителей оппозиционного "Движения спасения родины" и глав парламентских фракций 13 марта по поиску путей развязки внутриполитического кризиса оказалось нереализуемым.

Ранее в субботу представители оппозиции провели акцию с требованием отставки Пашиняна у здания МИД, где премьер встречался с сотрудниками ведомства в связи с Днем дипломатического работника, который отмечался в Армении еще 2 марта.

Армения Никол Пашинян Армен Саркисян

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