Республика Чили стала чемпионом Латинской Америки по вакцинации от COVID-19

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Республика Чили вышла на первое место среди стран Латинской Америки по вакцинации своего населения от коронавируса, сообщает Associated Press.

Министр здравоохранения Энрике Парис заявил, что Чили уже обеспечила 35 миллионов доз вакцины для своего населения и уже помогает другим странам. Ранее в этом месяце чилийские власти пожертвовали Парагваю 20 000 доз препарата Sinovac и столько же Эквадору.

В первые месяцы пандемии заголовки газет в Чили были мрачными, поскольку отделения интенсивной терапии страны были почти заполнены. Правительство не могло контролировать распространение вируса. Чили получила свои первые дозы вакцины в декабре - около 21 000 от Pfizer. В стране немедленно началась вакцинация медицинских работников. К концу января Чили получила первые 4 миллиона доз от Sinovac и начала массовую вакцинацию в феврале. Чили делала более 100 000 уколов почти ежедневно с начала февраля.