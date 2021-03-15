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Республика Чили стала чемпионом Латинской Америки по вакцинации от COVID-19

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Республика Чили вышла на первое место среди стран Латинской Америки по вакцинации своего населения от коронавируса, сообщает Associated Press.

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Министр здравоохранения Энрике Парис заявил, что Чили уже обеспечила 35 миллионов доз вакцины для своего населения и уже помогает другим странам. Ранее в этом месяце чилийские власти пожертвовали Парагваю 20 000 доз препарата Sinovac и столько же Эквадору.

В первые месяцы пандемии заголовки газет в Чили были мрачными, поскольку отделения интенсивной терапии страны были почти заполнены. Правительство не могло контролировать распространение вируса. Чили получила свои первые дозы вакцины в декабре - около 21 000 от Pfizer. В стране немедленно началась вакцинация медицинских работников. К концу января Чили получила первые 4 миллиона доз от Sinovac и начала массовую вакцинацию в феврале. Чили делала более 100 000 уколов почти ежедневно с начала февраля.

Чили Латинская Америка Коронавирус COVID-19

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