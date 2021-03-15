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ВВП G20 в 2020 году сократился на 3,3%

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Рост ВВП стран G20 в IV квартале 2020 года замедлился до 2,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). За весь 2020 год ВВП стран "Большой двадцатки" сократился на 3,3%.

Экономический кризис

В III квартале 2020 года ВВП стран G20 вырос на 7,8% после беспрецедентного падения в первом полугодии минувшего года в связи с пандемией и карантинными ограничениями.

В октябре-декабре экономика стран, входящих в ОЭСР, увеличилась на 0,9% после подъема на 9,3% в предыдущие три месяца.

Среди стран "двадцатки" наиболее значительное повышение ВВП в IV квартале зафиксировано в Индии - на 7,9% (после роста на 23,7% в июле-сентябре).

В октябре-декабре рост экономики продолжился в большинстве стран G20, хоть и более медленными темпами, чем в третьем квартале. Так, ВВП Мексики вырос на 3,3%, Бразилии - на 3,2%, Австралии - на 3,1%, Индонезии - на 2,9%, Японии и Саудовской Аравии - на 2,8%, Китая - на 2,6%, Канады - на 2,3%.

Рост ВВП Великобритании и США в четвертом квартале составил 1%.

Италия и Франция зафиксировали снижение ВВП - на 1,9% и 1,4% соответственно - после уверенного подъема кварталом ранее (на 15,9% и 18,5% соответственно).

Экономика Евросоюза в целом уменьшилась в четвертом квартале на 0,5% после скачка на 11,6% в предыдущие три месяца. ВВП еврозоны сократился на 0,7% после роста н 12,5 в июле-сентябре.

За весь 2020 год ВВП стран G20 сократился на 3,3%, рост был зафиксирован лишь в Китае (на 2,3%) и Турции (на 1,8%). Наиболее существенное падение продемонстрировала экономика Великобритании - на 9,9%.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея, Япония, а также Европейский союз.

Самые дорогие города мира во время пандемии

10
ПарижГонконгЦюрихСингапурОсакаТель-АвивНью-ЙоркЖеневаЛос-АнджелесКопенгаген
Париж
Хроника 27 января 2020 года – 15 марта 2021 годаЭкономический кризис
ОЭСР G20 Евросоюз США Китай Индия коронавирус

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