Польша третьи сутки фиксирует рекордный прирост COVID-19

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Польше третьи сутки подряд фиксируют рекордный прирост заболеваемости COVID-19. Как сообщает PAP со ссылкой на данные Минздрава, на утро пятницы в стране за сутки выявили 35 143 новых случаев заражения, протестировав рекордные же 107 713 человек. Умерли за сутки 433 заболевших.

25 марта Минздрав сообщал о 34 151 новом случае коронавирусной инфекции, 24 марта - 29 978.

В четверг власти страны ввели дополнительные карантинные ограничения: с 27 марта и до 9 апреля закроются детские сады, парикмахерские, салоны красоты и спортивные заведения.

Всего с начала пандемии в Польше выявили 2 189 966 заразившихся коронавирусом, 51 305 заболевших умерли.