Президент Армении вновь отказался назначить Давтяна главой Генштаба

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Президент Армении Армен Саркисян во второй раз не подписал предложение премьер-министра республики Никола Пашиняна о назначении Артака Давтяна на должность начальника Главного штаба Вооруженных сил.

Как сообщает пресс-служба президента, Саркисян также не намерен обращаться в Конституционный суд республики, чтобы оспорить предложенный правительством проект указа о назначении.

"10 марта президент уже обратился в Конституционный суд с просьбой решить соответствие касающихся данного вопроса положений закона "О военной службе и статусе военнослужащего" Конституции Армении. Решение Конституционного суда может возыметь существенное значение на правовые регулирования назначения и освобождения от должности начальника Главного штаба", - отметили в пресс-службе президента.

Утром в четверг президент Армении не подписал указ о назначении Давтяна на должность начальника ГШ, и вернул с возражениями предложение премьер-министра о назначении.

После этого Пашинян во второй раз направил президенту Армену Саркисяну предложение о назначении.

В минувшую среду правительство Армении заявило, что Оник Гаспарян освобожден от должности начальника ГШ ВС силой закона.

В настоящее время обязанности начальника Главного штаба ВС Армении временно исполняет генерал-лейтенант Степан Галстян.