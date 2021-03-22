ЕС введет санкции против 11 человек из-за ситуации в Мьянме

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель подтвердил в понедельник, что против 11 физлиц будут введены санкции в связи с военным переворотом в Мьянме.

"По ситуации в Мьянме: мы примем санкции против 11 человек, связанных с военным переворотом и репрессиями в отношении участников демонстраций", - сказал Боррель перед заседанием глав МИД ЕС.

Военный переворот в Мьянме произошел 1 февраля. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайну сосредоточил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власти. Исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

Действия военных вызвали волну протестов, которые военный режим жестко подавляет. По данным местной мониторинговой группы Assistance Association for Political Prisoners, после захвата военными власти в Мьянме задержали более 2,6 тыс. человек и 250 убили.

Вашингтон, Брюссель и ООН осуждают жесткие действия нового бирманского режима против демонстрантов, но пока ни к каким результатам это не привело.