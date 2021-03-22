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Оспаривающий отставку глава ГШ ВС Армении потребовал возбудить дела против премьера и министра

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Адвокат Оника Гаспаряна, который оспаривает в судебном порядке законность его освобождения от должности начальника Главного штаба ВС Армении, подал в генпрокуратуру заявление против премьер-министра Никола Пашиняна и министра обороны Вагаршака Арутюняна в связи с назначением начальником ГШ Артака Давтяна.

Как сообщают армянские СМИ со ссылкой на представленный в генпрокуратуру документ, Гаспарян требует возбудить против Пашиняна и Арутюняна уголовное дело по ч.2 ст.308 УК - о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшим по неосторожности тяжкие последствия.

Адвокат Гаспаряна Артур Ованнисян в понедельник сообщил, что заявление премьер-министра о том, что начальником ГШ ВС назначен Артак Давтян, означает, что он игнорирует акты судебной власти. "Последствия заявления являются и уголовно-правовыми, и уголовно-административными", - отметил Ованнисян. По его словам, решение Административного суда обязательно для выполнения.

В понедельник Пашинян заявил, что Давтян силой закона назначен на должность начальника Главного штаба ВС Армении. "Учитывая, что президент не подписал представленный премьер-министром проект указа о назначении и не обратился в Конституционный суд, Артак Давтян силой закона считается назначенным на должность начальника ГШ ВС", - говорится в заявлении Пашиняна.

17 марта Административный суд Армении вынес решение по иску Гаспаряна, приняв обеспечительные меры и признав освобождение Гаспаряна от должности силой закона не соответствующим правовым отношениям до вынесения судом окончательного решения. Таким образом, согласно решению Административного суда, запрещается назначение нового начальника ГШ ВС, что означает, что Гаспарян продолжит занимать должность руководителя Главного штаба.

Армения Оник Гаспарян Никол Пашинян

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