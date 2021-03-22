Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 05:10Заразились
на 21.03В России 4 456 869+9 299В мире 122 813 796+498 140

Пашинян объявил о назначении нового главы Генштаба ВС Армении

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Артак Давтян силой закона назначен на должность начальника Главного штаба ВС Армении, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Учитывая, что президент не подписал представленный премьер-министром проект указа о назначении и не обратился в Конституционный суд, Артак Давтян силой закона считается назначенным на должность начальника ГШ ВС", - говорится в заявлении Пашиняна.

17 марта Административный суд Армении вынес решение по иску Оника Гаспаряна, оспаривающего законность его освобождения от должности главы Главного штаба ВС, приняв обеспечительные меры.

В миреНачальник Главного штаба ВС Армении счел антиконституционным процесс его отставкиЧитать подробнее

В опубликованном на сайте судебной информации Datalex.am решении отмечается, что Административный суд временно удовлетворил иск, приняв обеспечительные меры по признанию освобождения Гаспаряна от должности силой закона не соответствующим правовым отношениям до вынесения судом окончательного решения.

Таким образом, согласно решению Административного суда, запрещается назначение нового начальника ГШ ВС, что означает, что Гаспарян продолжит занимать должность руководителя Главного штаба.

Между тем, аппарат премьер-министра Армении выступил с заявлением, отметив, что решение об освобождении Гаспаряна остается в силе.

"Указ президента Армении вошел в действие силой закона. В законодательстве нет положений, предусматривающих обратную силу закона. Следовательно, Оник Гаспарян освобожден от должности, а процесс назначения нового начальника ГШ ВС продолжается", - говорилось в заявлении аппарата премьер-министра.

Ранее адвокат Гаспаряна Артур Ованнисян сообщал, что его подзащитный находится на своем рабочем месте. "Он явился на работу, поскольку в противном случае, в условиях действующего в стране режима военного положения, его действия рассматривались бы как отягчающее обстоятельство", - сказал Ованнисян в интервью телепрограмме "Ревью".

Артак Давтян Никол Пашинян Армения Оник Гаспарян

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 22 марта

Почти 20 тысяч человек в Австралии эвакуировали из-за наводнения

Трамп обвинил Байдена в создании пограничного кризиса в США

Трамп обвинил Байдена в создании пограничного кризиса в США

Букингемский дворец пересмотрит свою политику в отношении меньшинств

Саммит ЕС из-за распространения COVID-19 в Европе пройдет онлайн

Леброн Джеймс повредил ногу во время игры НБА с "Атлантой"

Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 марта

В Венесуэле произошел взрыв на предприятии компании PDVSA

В Турции прошли протесты в связи с выходом из Стамбульской конвенции

В Турции прошли протесты в связи с выходом из Стамбульской конвенции

Илон Маск ответил на обвинения Китая в шпионаже при помощи машин Tesla

Илон Маск ответил на обвинения Китая в шпионаже при помощи машин Tesla
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');