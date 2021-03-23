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Лондон объяснил увеличение ядерного арсенала модернизацией РФ и Китая

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник заявил, что британское руководство увеличит ядерный арсенал в ответ на модернизацию ядерных вооружений Россией и Китаем.

Он уточнил, что такую точку зрения до него донесли в беседах премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава МИД Доминик Рааб, министр обороны Бен Уоллес.

"Основная их мысль была одинакова: изменения в политике Британии в сфере ядерного сдерживания – реакция на возросшую существенную модернизацию российского и китайского (ядерного - ИФ) потенциала", - сказал он на пресс-конференции.

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По словам Столтенберга, ответом на эту ситуацию должно быть продолжение работы в сфере контроля над вооружениями. Генсек НАТО отметил, что продление на пять лет действия договора СНВ-III должно стать лишь началом процесса, который будет касаться новых видов вооружений и вовлечет в себя Китай.

Столтенберг также напомнил, что британские средства ядерного сдерживания являются неотъемлемой частью общей системы сдерживания Североатлантического альянса, а сама Великобритания – это важнейший партнер по НАТО со вторым по величине оборонным бюджетом среди членов альянса.

В обнародованном в прошлый вторник обзоре британской внешнеполитической стратегии говорится, что Великобритания будет принимать контрмеры против всех типов угроз, которые несет Россия. Также в обзоре было заявлено, что страна намерена увеличить свой ядерный потенциал на 40%. Речь идет о планах увеличения количества ядерных боеголовок "Трайдент" со 180 до 260, что указывает на окончание постепенного разоружения, продолжавшегося на протяжении трех десятилетий.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле сожалеют в связи с решением британских властей о наращивании ядерного арсенала страны

При этом он отметил, что в качестве обоснования этого решения Лондона "была озвучена некая эфемерная угроза, которая исходит от России".

"Здесь можно сказать одно: это неверно. От России не исходит никакой угрозы", - сказал в связи с этим Песков.

Великобритания НАТО Йенс Столтенберг

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