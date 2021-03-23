Оппозиция разблокирует проспект перед зданием парламента в Ереване

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Оппозиционное "Движение спасения родины" приняло решение разблокировать центральный проспект Баграмяна в Ереване, перекрытый протестующими с 25 февраля.

"Совет "Движения спасения родины" принял решение восстановить свободное передвижение по проспекту Баграмяна (перед зданием парламента - ИФ). С целью сохранения общественного давления и координации дальнейших действий объявить палаточный лагерь на улице Демирчяна (там расположен служебный вход в парламент - ИФ) штабом движения", - говорится в распространенном во вторник заявлении этой организации.

Отмечается, что будет начата "новая волна политических акций с расширением географии и с привлечением населения областей".

"Следующий митинг состоится 28 марта в 15:00 на пересечении проспекта Баграмяна и улицы Демирчяна", - говорится в сообщении.

В оппозиционном движении считают, что "под общественным давлением действующий режим начинает расшатываться".

"Без разрешения существующего кризиса невозможно развитие Армении, более того, под угрозой находятся суверенитет и территориальная целостность", - заявили в движении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о проведении досрочных парламентских выборов 20 июня.

Ранее совет "Движения спасение родины" объявил, что продолжит добиваться отставки Пашиняна, формирования временного правительства и проведения досрочных выборов в парламент.

Внепарламентская оппозиция считает невозможным проведение выборов, которые организуются действующими властями, заявляя о необходимости формирования временного правительства.

Координатор "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян на пресс-конференции 19 марта в Ереване заявил, что сомневается в проведении досрочных выборов в парламент.

Ранее партии "Процветающая Армения" и "Отечество", являющиеся участниками "Движения спасения родины", заявили, что примут участие в выборах 20 июня.