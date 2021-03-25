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41,5% потерявших работу в пандемию американцев остаются незанятыми больше полугода

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В США миллионы граждан, потерявшие работу из-за пандемии, остаются незанятыми в течение несколько месяцев, при этом особенно остро с этой проблемой столкнулись американцы азиатского происхождения, свидетельствуют результаты исследования организации Pew Research Center. Об этом пишет MarketWatch.

По состоянию на февраль, 41,5% незанятых американцев находились без работы более шести месяцев. Число американцев, находящихся без работы в течение длительного периода, или, как минимум, 27 недель, в прошлом месяце составило около 4,1 млн. Это составляет 2,6% от всей рабочей силы в стране.

Доклад вышел спустя год после того, как эпидемия коронавируса была признана пандемией и привела к введению разрушительных для экономики страны ограничительных мер.

Власти США в марте приняли пакет стимулирующих мер объемом $1,9 трлн, в том числе включающий дополнительные еженедельные выплаты пособий по безработице в размере $300 до 6 сентября и прямые выплаты в размере $1400.

Самый существенный прирост уровня долгосрочной безработицы в период между четвертым кварталом 2019 года и четвертым кварталом 2020 года пришелся на долю американцев азиатского происхождения: показатель вырос на 25 процентных пунктов, согласно исследованию Pew, основанному на официальных данных. Около 46% безработных американцев азиатского происхождения на конец 2020 года оставались незанятыми в течение более шести месяцев.

При этом у безработных афроамериканцев этот показатель составил 38%, у белых - 35%, у латиноамериканцев - 34%. Показатель среди этих групп вырос на 13-16 процентных пунктов в годовом выражении. В совокупности он увеличился на 15 процентных пунктов.

Уровень безработицы среди американцев азиатского происхождения подскочил более чем на 450% в период с февраля по июнь 2020 года, что существенно выше, чем у других групп, показало исследование McKinsey & Co., опубликованное в августе. Показатель существенно стабилизировался после достижения пика прошлой весной, как и у других расовых и этнических групп.

Подобный скачок, как минимум, частично связан с тем, что американцы азиатского происхождения преимущественно заняты в отраслях, наиболее существенно пострадавших в связи с пандемией коронавируса, свидетельствует доклад Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA), опубликованный в июле.

Американцы против локдауна

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Ленсинг, штат Мичиган
Хроника 27 января 2020 года – 25 марта 2021 годаЭкономический кризис
США коронавирус Pew Research McKinsey & Co

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