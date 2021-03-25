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В штаб-квартире НАТО началась вакцинация от COVID-19

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В штаб-квартире НАТО в четверг стартовала кампания по вакцинации сотрудников от коронавируса COVID-19, сообщил "Интерфаксу" дипломатический источник в Брюсселе.

Ранее на этой неделе агентство Associated Press (AP) сообщало, что в ходе вакцинации, которую проведут около 20 польских медработников, планируется использовать порядка 3,5 тыс. доз препарата от COVID-19 англо-шведской компании AstraZeneca.

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Генсек ООН Йенс Столтенберг в среду поблагодарил польских медицинских работников за их поддержку в вакцинации от COVID-19 военного и гражданского персонала штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.

"Я благодарен поддержке Польши в вакцинационной программе в штаб-квартире НАТО... Эти усилия помогают защитить основные функции НАТО и способствуют нашей готовности и повышенной устойчивости нашего альянса", - говорится в заявлении Столтенбрега, опубликованном на сайте НАТО.

AP отмечает, что, согласно заявлению Североатлантического альянса, предложение пройти вакцинацию действует в отношении всего персонала штаб-квартиры НАТО, в том числе для людей, работающих в 30 национальных делегациях. Ответственный за национальную программу вакцинации Михал Дворчик в свою очередь заявил, что вакцинация НАТО не повлияет на усилия правительства Польши в борьбе с коронавирусом. По его словам, 3,5 тыс. доз составляют менее 1% всех поставок вакцины, которые страна получит на этой неделе. Кроме того, Дворчик отметил, что для вакцинационной кампании НАТО не задействован медперсонал, участвующий в лечении пациентов с COVID-19 в больницах.

В минувший вторник в преддверии встречи НАТО на уровне глав МИД Столтенберг похвалил Польшу, назвав страну "высоко ценимым союзником ", который помогает "поддерживать НАТО, справляться с последствиями пандемии". Во вторник в штаб-квартире НАТО прошла встреча Столтенберга и госсекретаря США Энтони Блинкена с целью обсудить подготовку к саммиту НАТО на уровне глав государств, в котором примет участие президент США Джо Байден. AP отмечает, что к этому мероприятию в штаб-квартире НАТО хотели бы иммунизировать своих сотрудников. Точных дат этого саммита Столтенберг не назвал.

Согласно данным Европейского центра по предотвращению и контролю заболеваний, Польша получила около 1,24 млн доз вакцины AstraZeneca. На вакцинацию ушло 640 тыс. доз препарата, нетронутыми остались около 600 тыс. доз. AP отмечает, что многие жители Польши не пришли на вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за обеспокоенности по поводу появления тромбов после вакцинации.

США НАТО COVID-19 AstraZeneca Коронавирус Польша Йенс Столтенберг

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