При пожаре в COVID-больнице в Мумбаи погибли десять человек

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Мумбаи десять человек погибли при пожаре в COVID-больнице Sunrise Hospital, оборудованной в торговом центре Dreams Mall, пишет Times of India.

Пожар начался поздним вечером 25 марта. Из больницы эвакуировали 76 человек, в том числе семерых пациентов, подключенных к ИВЛ. Затем еще одно возгорание произошло ближе к утру.

Больницу оборудовали на третьем этаже здания. В администрации больницы заявили, что пожар начался на первом этаже, где расположены магазины, но задымление дошло до палат. Также там сказали, что среди обнаруженных погибших были два ковид-пациента, которые умерли еще до начала пожара.

Мэр Мумбаи Кишори Педнекар пообещала, что по факту проведут тщательное расследование. Она отметила, что впервые видит инфекционную больницу, которую бы оборудовали в торговом центре.

Times of India отмечает, что в октябре 2020 года произошел пожар в еще одной COVID-больнице - в пригороде Мумбаи Мулунде. Тогда два пациента умерли в процессе или сразу после эвакуации. Расследование установило, что больница использовала старый электрогенератор на случаи отключения электричества, он за семь часов работы перегрелся и воспламенился.