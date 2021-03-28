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Инцидент в Суэцком канале вынудил власти Сирии экономить горючее

Из-за севшего на мель контейнеровоза возникли проблемы с поставками топлива

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Министерство нефти Сирии ввело ограничения на поставки горючего по стране из-за приостановившегося импорта энергоресурсов через Суэцкий канал, сообщает Sky News.

Власти пояснили, что такой шаг необходим, чтобы гарантированно снабжать нужными объемами топлива больницы, телекоммуникационные центры, ключевые объекты инфраструктуры.

Sky News отмечает, что и до инцидента, парализовавшего на прошлой неделе движение по Суэцкому каналу, в Сирии наблюдался дефицит энергоносителей. Во многом это вызвано санкциями, введенными западными странами против Дамаска.

Движение по Суэцкому каналу парализовало севшее на мель грузовое судно Ever Given. Попытки снять его с мели пока успехом не увенчались. Тем не менее, как сообщалось, в субботу гигантское судно все же впервые удалось немного сдвинуть с места при помощи буксиров. Согласно оптимистичными прогнозам, судно удастся разблокировать в воскресенье или в начале следующей недели. Однако некоторые эксперты предупреждают, что при неблагоприятном развитии событий этот процесс может занять не дни, а недели.

Сирия Суэцкий канал Ever Given

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