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Brent подорожала до $64,46 за баррель

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в среду на сильной макростатистике из Китая, которая поддержала оптимизм инвесторов в отношении перспектив спроса на нефть.

К 8:15 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,32 (0,5%), до $64,46 за баррель. Во вторник Brent подешевела на $0,84 (1,3%), до $64,14 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,25 (0,41%), до $60,8 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,01 (1,6%) - до $60,55 за баррель.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в марте вырос до максимальных с декабря 51,9 пункта с февральских 50,6 пункта, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали повышения показателя до 51,2 пункта.

В центре внимания рынка в среду - встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который оценит ситуацию на рынке перед обсуждением министрами государств квот на добычу нефти в мае. Встреча министров пройдет в четверг.

Технический комитет ОПЕК+ на заседании во вторник в качестве основного варианта рассмотрел продление текущих квот на май и сохранение добровольных ограничений Саудовской Аравии на 1 млн баррелей нефти в сутки, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.

По данным Bloomberg, который ссылается на делегатов, эксперты техкомитета понизили прогноз спроса на нефть на 2021 год. Согласно новому прогнозу, спрос увеличится в этом году на 5,6 млн баррелей в сутки (б/с), а не на 5,9 млн б/с, как ожидалось ранее.

ОПЕК+ Brent WTI Саудовская Аравия Китай

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