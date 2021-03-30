Brent подешевела до $64,94 за баррель

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо меняются во вторник по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, инвесторы ожидают решений ОПЕК+ после заседания в четверг, 1 апреля.

К 8:15 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,04 (0,06%), до $64,94 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $0,41 (0,6%) - до $64,98 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому времени оставались на уровне $61,56 за баррель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX), как и на закрытие предыдущей сессии. В понедельнимк контракт подорожал на $0,59 (1%) - до $61,56 за баррель.

Аналитики считают, что ОПЕК+ может продлить апрельские квоты на добычу на май на фоне опасений по поводу спроса на нефть из-за роста заболеваемости коронавирусом в Европе и Индии, пишет S&P Global Platts.

"Осторожный подход ОПЕК к восстановлению спроса привел к продлению уровня сокращения добычи на апрель на прошлой встрече. С тех пор прогноз не стал яснее", - отмечают аналитики ANZ.

Признаки роста спроса на авиатопливо и бензин в США также оказывают поддержку нефтяным ценам. Как отмечает старший сырьевой менеджер Phillips Futures Автар Санду, "около 1,6 млн человек прошли контроль в аэропортах США в воскресенье - максимум за более чем год".

По данным Apple Mobility, автомобильные поездки в США на прошлой неделе выросли на 3,3% и достигли максимального уровня с недели, завершившейся 18 сентября.

Тем временем движение грузовых судов по Суэцкому каналу после снятия с мели контейнеровоза Ever Given постепенно возобновляется, свидетельствуют данные портала MarineTraffic. Контейнеровоз на прошлой неделе заблокировал движение через канал, на который приходится примерно 10% мировых морских поставок нефти.