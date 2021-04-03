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Украинский военный подорвался на мине в Донбассе

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Украинский военнослужащий в субботу подорвался на мине и погиб в районе населенного пункта Шумы (Донецкая область). Об этом говорится в сообщении на странице украинской группировки "Север" в фейсбуке.

Позднее пресс-центр штаба украинской операции Объединенных сил (ООС) сообщил, что в течение субботы украинскими военными зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

26 марта сообщалось о гибели четверых украинских военнослужащих в результате минометного обстрела в районе поселка Шумы, еще двое получили тогда ранения.

В субботу в самопровозглашенной ДНР заявили об усилении обстрелов со стороны украинских военных и росте напряженности вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Между тем в ЛНР утверждают, что Вооруженные силы Украины размещают вооружение и технику в жилых районах населенных пунктов у линии соприкосновения.

По данным ДНР, в субботу пятилетний ребенок погиб на западной окраине Донецка после того, как украинский дрон сбросил взрывное устройство.

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