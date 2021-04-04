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МИД Иордании сообщил о заговоре принца Хамзы с другими государствами

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Иорданский принц Хамза ибн Хусейн - сводный брат короля Иордании в заговоре с иностранными государствами планировал дестабилизировать обстановку в стране, сообщил журналистам в воскресенье глава МИД Иордании Айман Сафади.

Дипломат на пресс-конференции коснулся ситуации в стране, подтвердив арест около 20 человек, которые планировали переворот.

Он не назвал, какие государства были в заговоре с принцем.

В миреБывший наследный принц Иордании заявил, что находится под домашним арестомЧитать подробнее

Как сообщалось, принц Хамза находится под домашним арестом.

В видеозаписи, переданной британской телерадиокорпорации BBC его адвокатом, принц обвинил власти в коррупции и некомпетентности.

По его словам, властям не понравился ряд проведенных им встреч и публикации в соцсетях, так как принц там критиковал руководство страны, в том числе, короля Иордании Абдаллу II.

Иордания Хамза ибн Хусейн

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