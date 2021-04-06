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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:07Заразились
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Что случилось этой ночью: вторник, 6 апреля

Новые данные о британском штамме в России, обеспокоенность Запада перемещениями войск РФ, отказ КНДР от участия в Олимпиаде в Токио

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В России выявлен 81 случай заражения британским штаммом коронавируса. Также было выделено шесть образцов южноафриканского варианта. По данным Роспотребнадзора, все случаи - завозные.

- США попросили у России разъяснений в связи с перемещениями войск РФ у границ с Украиной. Вслед за Вашингтоном обеспокоенность "дестабилизирующей военной активностью" России выразил Лондон.

- Правительство РФ снизило прогнозы добычи нефти и газа на ближайшие два года. Целевые показатели существенно снижены в отношении 2021 и 2022 гг., оценка производства в 2023 и 2024 гг. осталась неизменной.

- США решили ввести санкции против Управления оборонной промышленности Турции (SSB) из-за покупки С-400. Помимо самой оборонной структуры, санкции в рамках закона CAATSA затронут главу SSB и еще трех руководителей.

- КНДР отказалась участвовать в Олимпиаде в Токио из-за пандемии коронавируса. Решение было принято в ходе заседания Генеральной ассамблеи Олимпийского комитета Северной Кореи. Отказ от участия Пхеньян обосновал защитой здоровья своих спортсменов "от глобальной кризисной ситуации в области здравоохранения, связанной с коронавирусом".

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