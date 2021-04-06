В ЛНР заявили о шести обстрелах со стороны украинских военных за сутки

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины шесть раз за прошедшие сутки 5 апреля обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщили "Интерфаксу" в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В сообщении отмечается, что обстрелам с украинской стороны подверглись районы населенных пунктов Лозовое, Желобок, Калиново, Молодежное и Золотое-5. По данным ведомства, при обстрелах ВСУ применяли гранатометы различного типа, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Информация о пострадавших среди мирного населения уточняется", - говорится в сообщении.

В представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в СЦКК в свою очередь заявили, что за истекшие сутки ВСУ один раз нарушили перемирие. Украинские военные при этом применили миномет, говорится в заявлении, распространенном во вторник пресс-службой представительства ДНР в СЦКК.

В Киеве со своей стороны сообщили о гибели двоих военнослужащих и семи обстрелах за сутки со стороны противника.

В сообщении штаба операции Объединенных сил (ООС), опубликованном в фейсбуке во вторник, говорится, что огонь по позициям украинских военных из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов велся в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", возле Авдеевки, Лебединского и Водяного, на Приазовье.

Там добавили, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Золотое-4 позиции ООС обстреливались из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у Новоалександровки - из стрелкового оружия.