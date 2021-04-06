В ЛНР заявили о двух обстрелах со стороны украинских военных за сутки

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Вооружённые силы Украины дважды с начала суток обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня - ИФ), за текущие сутки зафиксировано два нарушения второго пункта дополнительных мер по усилению и контролю действующего режима прекращения огня (запрет на применение огня, включая снайперский - ИФ)", - говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства ЛНР.

В нем уточняется, что обстрелам с украинской стороны подверглись районы населенных пунктов Золотое-5 и Голубовское. По данным ведомства, при обстрелах украинские военные применяли вооружение БМП, автоматический станковый гранатомёт и стрелковое оружие.

"Информация о пострадавших среди мирного населения и повреждениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется", - добавили в пресс-службе.

Там отметили, что данные факты нарушения Киевом дополнительных мер по соблюдению перемирия в Донбассе в оперативном порядке доведены представителям украинской стороны в СЦКК.